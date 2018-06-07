Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98624
ALTIN
187.792
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0433
EURO
5.2897
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!

İngiliz Perakende devi “House Of Fraser” 31 mağazasını kapatıyor

07 Haziran 2018 Perşembe 17:58
İngiliz Perakende devinden 31 mağazaya kilit!

İngiltere’nin önde gelen giyim ve ev tekstili perakende zincirlerinden House of Fraser, 31 mağazasının kapatılacağını bildirdi.

House of Fraser’dan yapılan açıklamada şirketin İngiltere genelinde toplam 59 mağazasından toplam 31’inin kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mağaza kapatma kararının sonucunda yaklaşık 2 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Şirketin başkent Londra’nın merkezindeki Oxfort Caddesi üzerindeki ünlü mağazasının da 2019 yılının başında kapatılması planlanıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuya ilişkin değerlendirmede bulunan House of Fraser Üst Yöneticisi Alex Williamson, “Bu kararı, şirket ve hissedarlar için en iyi seçenek olduğu için alıyorum.” dedi.

Mali olarak zor bir dönemden geçen House of Fraser yakın zamanda şirketin kurtarılması için kreditörleri ile masaya oturmuştu.

Mayıs ayında ise House of Fraser’ın Çinli sahibi Nanjing Cenbest, şirketin yüzde 51 hissesinin oyuncak firması Hamley’s’in sahibi C.Banner şirketine satılması konusunda olarak anlaşmıştı.

1849 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde kurulan House of Fraser, İngiltere'nin en önde gelen perakende zincirleri içerisinde yer alıyor. 

İngiltere’de, dünyaca ünlü perakende zincirleri, tüketici taleplerindeki değişim, İngiliz sterlinindeki değer kaybı, ithal ürün fiyatlarındaki artış, üretim ve tedarik maliyetlerinde rekabetin sürdürülememesi gibi nedenlerle zor bir dönemden geçiyor.

PricewaterhouseCoopers (PwC) için Local Data Company (LDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere’de geçen yıl 5 bin 855 mağaza kapandı. Kapanan mağazaların yaklaşık bin 700’ünü perakende zincirlerine ait mağazalar oluşturuyor.

Merkezi Londra’da bulunan Moore Stephens muhasebe şirketinin şubat ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere’de tekstil şirketlerinin yüzde 19’u mali sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. İncelenen 35 bin 78 şirketten 6 bin 850’si finansal olarak sorunlu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'den AB'ye "tedbir anlaşması" önerisi
İngiltere'den AB'ye "tedbir anlaşması" önerisi
İsveç, “soykırım” iddialarını kabul etmiyor
İsveç, “soykırım” iddialarını kabul etmiyor
30 bin 300 kişi kokain nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu
30 bin 300 kişi kokain nedeniyle ilk kez tedavi için başvurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim