Künye
Kıbrıs 16
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve parayı şirket hesabına yatırmadı, tutuklandı
Müşterilerden tahsil ettiği çek ve...
Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu davası
Piyasa değeri 10 milyon TL...
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden detaylar!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

İngiliz polisi, Prens Charles’ın vakfına soruşturma açtı

Prensin Vakfı, İngiltere Veliaht ve Galler Prensi Charles’ın yönetimde olduğu bir yardım vakfı olarak biliniyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:33
13 Okunma
İngiliz polisi, Prens Charles’ın vakfına soruşturma açtı
banner108

İngiliz polisi bugün yaptığı açıklamada, basında yer alan bir Suudi Arabistan vatandaşının Prensin Vakfı’na bağış karşılığında şeref unvanı ve vatandaşlık alması iddialarına karşı soruşturma başlattığını duyurdu. Prensin Vakfı, İngiltere Veliaht ve Galler Prensi Charles’ın yönetimde olduğu bir yardım vakfı olarak biliniyor.

1925 Şeref (Suistimallerin Önlenmesi) Yasası kapsamındaki suç iddialarıyla ilgili soruşturma başlattığını ifade eden İngiliz polisi, Prensin Vakfı’yla bağlantı kurduğunu ifade etti. 2021 yılında basında yer alan iddialara göre, Prensin Vakfı, bağış karşılığında bir Suudi Arabistan vatandaşına kraliyet şeref unvanı ve İngiliz vatandaşlığı sağlamakla suçlanmıştı.

Vakfın polise soruşturmayla ilgili bir dizi belge sağladığı vurgulandı. Polis açıklamasında “Bu belgeler mevcut bilgilerle birlikte gözden geçirilmiştir. Değerlendirmeye göre soruşturma başlatılacak. Kefaletle herhangi bir gözaltı veya ifade verme olmadı” denildi.

BASINDA YER ALAN İDDİALAR

Galler Prensi'nin eski bir yardımcısı Michael Fawcett, geçen yıl büyük bir bağışçıya şeref unvanı verilmesine yardımcı olduğu iddiaları üzerine Prensin Vakfı'nın genel müdürü olarak görevinden geçici olarak istifa etmişti. Michael Fawcett, zengin bir Suudi işadamına unvanla ilgili yardım etmeyi teklif etmekle suçlanmış ve Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz adlı Suudi vatandaşı 2016 yılının sonlarında fahri bir CBE (bir İngiliz Kraliyeti unvanı) şeref unvanı almıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaharova, Batı medyasının haberleriyle dalga geçti
Zaharova, Batı medyasının haberleriyle dalga geçti
Elon Musk 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı
Elon Musk 5,7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı
Virgin Galactic, uzay yolculuğu için biletleri satışa çıkardı
Virgin Galactic, uzay yolculuğu için biletleri satışa çıkardı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim