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İngiliz sağlık sistemi, 'tarihin en ağır personel kriziyle' karşı karşıya

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) personel açığının hastaların güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu bildirildi. Hazırlanan raporda, İngiltere'de 12 bin doktor, 50 bin hemşire ve doğum uzmanı açığı bulunduğu, bunun 'bu zamana kadar ülkenin sağlık sistemindeki en ağır personel krizi' olduğu belirtildi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 10:07
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İngiliz sağlık sistemi, 'tarihin en ağır personel kriziyle' karşı karşıya
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Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın başkanlığını yaptığı İngiliz Parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Bakım Komisyonunca hazırlanan raporda, İngiltere'de 12 bin doktor, 50 bin hemşire ve doğum uzmanı açığı bulunduğu, bunun "bu zamana kadar ülkenin sağlık sistemindeki en ağır personel krizi" olduğu belirtildi.

Raporda, sağlık sektöründeki çalışan açığı sorununa çare bulunmasının Başbakan Boris Johnson'ın ardından göreve gelecek yeni başbakan için en büyük öncelik olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Ülkenin sağlık sektöründeki çalışan eksikliğinin giderilmesi konusunda gerekli adımların atılmaması halinde gelecek dönemde Covid-19 salgınıyla mücadele planlarının riske girebileceği kaydedildi.

Raporda, "NHS'deki sürekli olarak personelin yetersiz olması, personel ve hasta güvenliği için ciddi bir risk teşkil ediyor. Bu durum, hükümetin bununla mücadele etmek için uzun vadeli bir planının olmamasıyla daha da kötüleşmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ülkede 2021 ve 2022 yıllarının mart ayları arasındaki dönemde 500'den fazla doğum uzmanının istifa ettiği aktarılan raporda, daha önce İngiliz hükümetince "toplam pratisyen hekim sayısının 6 bin artırılması" yönündeki sözün de gerçekleştirilmesinin zor olduğu belirtildi.


DAHA FAZLA İSTİHDAM İÇİN UZUN VADELİ PLANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Konuya ilişkin İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada da sağlık sektöründe çalışan sayısının giderek arttığı, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetlerinin, daha fazla istihdamın yaratılması için uzun vadeli planlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
İngilizSağlık Sistemi
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