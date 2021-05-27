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İngiliz varyantı Fransa’da mutasyon geçirdi: Bordeaux varyantı

Corona virüsün daha bulaşıcı olduğu tespit edilen İngiliz varyantının Fransa’da yeniden mutasyona uğradığı açıklandı. Yaklaşık 50 kişide tespit edilen ve Bordeaux varyantı adı verilen yeni tür sonrası test sayıları artırılırken, bölgeye ek olarak 20 bin aşı sevk edildi. Varyantın tespit edildiği bölgede 18 yaşın üzerindeki herkesin aşılanmasının planlandığı bildirilirken bölgede kullanılan aşıların varyant üzerinde etkili olduğu belirtildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:09
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İngiliz varyantı Fransa’da mutasyon geçirdi: Bordeaux varyantı

Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux şehrinde corona virüsün yeni bir varyantı tespit edildi.

İngiliz varyantı olarak bilinen B.1.1.7’nin yeni bir mutasyonu olduğu açıklanan varyant ile ilgili yerel hükümetin sağlık danışmanı Profesör Patrick Dehail, yeni türe Bordeaux varyantı dendiğini söyledi.

Yaklaşık 50 kişilik bir grupta tespit edilen varyant ile ilgili merkezi hükümet harekete geçerken bölgeye yaklaşık 20 bin ek corona virüs aşısı sevk edildi.

18 YAŞIN ÜZERİNDEKİ HERKESE AŞI SUNULACAK

Ouest France’ın haberinde yeni aşı merkezlerinin de açıldığı Bordeaux şehrinde herhangi bir koşul gerektirmeden 18 yaşın üstündeki herkese aşı sunulacağı bildirilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, "Gerekli ekstra dozları elde etmek için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberinde ise yeni varyantın tespit edildiği kişilerin Bacalan bölgesindeki bir okuldaki öğrenciler ve ebeveynleri olduğu belirtildi.

MEVCUT AŞILAR VARYANTA KARŞI ETKİLİ

Profesör Dehail, Fransa’da kullanılan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının şu an için bu varyanta karşı etkili göründüğünün altını çizdi.

VOC 20I / 484Q olarak nitelenen Bordeaux'daki varyantının, ilk olarak İngiltere’nin Kent bölgesinde tespit edilen B.1.1.7'nin bir mutasyonu olduğu tespit edilirken bölgesel sağlık otoritesinin (ARS) tıbbi danışmanı Profesör Patrick Dehail, ‘bu vakaların daha şiddetli olacağına inanmak için hiçbir neden olmadığını" belirtirken Lyon'daki Ulusal Referans Merkezi'nin varyantın daha ayrıntılı bir analizinden sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsMutasyonFransaİngiliz VaryantıBordeaux Varyantı
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