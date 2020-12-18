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İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor

İngiltere'de halkın çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısını yaptırmak istediği açıklandı.

18 Aralık 2020 Cuma 22:15
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İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), COVID-19'un toplum üzerindeki etkilerini ölçen yaşam tarzı anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ülkede 30-70 yaş aralığındaki her 10 İngilizden 8'nin COVID-19 aşısı yaptırmayı istediğinin kaydedildiği raporda, bu oranın 19-29 yaş aralığındakilerde her 10 kişiden 6'ya düştüğü bildirildi.

Raporda, aşı yaptırmak istemeyenlerin uzun dönemli yan etkileri hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadıkları gerekçesini ileri sürdükleri ifade edildi.

Son 24 saatte 489 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, İngiltere'de son 24 saatte 489 kişinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, son 24 saatte 28 bin 507 COVID-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 977 bin 167'ye yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 489 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 66 bin 541'e ulaştı.

Bir günde 375 bin 185 test yapılırken test sayısı mükerrerler dahil 46 milyon 771 bin 368 oldu.

Ülkede COVID-19 nedeniyle 1340'ı yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 469 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. 

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