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İngilizler vatandaşlarını yeni havalimanı hakkında uyardı!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarını İstanbul Havalimanı konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Eğer İstanbul’dan transit olarak geçecekseniz de kapılar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun" denildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:46
İngilizler vatandaşlarını yeni havalimanı hakkında uyardı!
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FOC), İstanbul'u ziyaret edecek vatandaşlarına bir uyarıda bulunarak olası gecikmeleri göz önünde bulundurarak yeni havalimanına uçuş saatinden erken gitmeleri çağrısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, havalimanına ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği belirtilirken aynı zamanda kapılar arasındaki mesafe sebebiyle transit uçuşlardaki bekleme sürelerinin de uzun tutulması gerektiği kaydedildi.

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Express'ten Beth Allcock'un haberine göre, bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle yeni havalimanına varışınızı uçuşunuzdan yeteri kadar öncesine planlamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer İstanbul'dan transit olarak geçecekseniz de kapılar arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurun.”

Geçen yıl, 2.3 milyondan fazla İngiliz Türkiye'ye gelmişti. Seyahat acentası Thomas Cook'un aktardığı verilere göre bu sayının 2019'da daha da artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Havalimanı
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