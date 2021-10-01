İngiltere 18 yaş altına botoks ve dudak dolgusunu yasakladı

Yeni yasa gençleri riskli operasyonlardan korumayı hedefliyor.

Bu alanda kısıtlamalar getirilmesi için kampanya yürütenler ise yasanın yeterince koruyucu olmadığını söylüyor.

Yasak popüler "tilki gözü" tipi cilt kaldırma ameliyatlarını kapsamıyor.

Resmi tahminlere göre geçen yıl İngiltere'de 18 yaş altı kişilere 41 bin botoks ve benzeri operasyon yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı bir analize göre 2017'de de 18 yaş altı kişilere 29 bin 300 dolgu işlemi yapılmıştı.

Bu yasak, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerini henüz kapsamıyor. İskoçya ve Galler yakın zamanda yasalarını güncellemeyi planlarken Kuzey İrlanda'da ise şimdilik bir değişiklik beklenmiyor.

Daha fazla düzenleme için kampanya yürütenler, 18 yaş altı İngilizlerin üç özerk bölgele operasyon yaptırmasının önüne geçilmesini talep ediyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı Hasta Güvenliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Maria Caulfield, insanların olabildiğince iyi gözükmeye zorlandıklarına dair bir baskı olduğunu fakat bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor:

"Çok fazla genç insan, kötü operasyonlar nedeniyle duygusal ve fiziksel zarar görüyor, kötü ameliyatlardan sonra tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor.

"Bu tür operasyonlar yaptırmayı düşünenler, bunun fiziksel ve zihinsel sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeli ve yaptırmak istiyorlarsa da güvenilir ve yetkin birini tercih etmeli."