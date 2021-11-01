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İngiltere, 30 yıl sonra ilk kez Mısır’a askeri gemi sattı

İngiltere, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından Mısır’a ilk kez askeri gemi satışı yaptı. İngiltere’nin Mısır’a sattığı Fort Rosalie sınıfı 2 adet ikmal gemisi, bakımlarının ardından Mısır yolcusu olacak.

01 Kasım 2021 Pazartesi 22:34
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İngiltere, 30 yıl sonra ilk kez Mısır’a askeri gemi sattı
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İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere, 30 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez Mısır’a askeri gemi satışı gerçekleştirdi. Fort Rosalie sınıfı 2 adet denizde ikmal gemisi Mısır’a satıldı.

Fort Austin ve Fort Rosalie isimli gemiler, bu yılın başında İngiliz Donanması tarafından hizmet dışı bırakılmıştı. Gemiler, Mısır’a teslim edilmeden önce yenilenecek.

Savunma Tedarikinden Sorumlu İngiliz Bakan Jeremy Quin, satış hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Fort Austin ve Fort Rosalie, filomuzun onlarca yıldır sürdürülmesinde önemli bir rol oynadı ve bu çalışmalarda yer alan herkese teşekkür ediyorum. Bu gemilerin geçmişteki hizmetlerine selam verirken yeni Fleet Solid Support gemilerimizi karşılamanın heyecan verici geleceğini de sabırsızlıkla bekleyebiliriz. Hem Birleşik Krallık hem de Mısır donanmaları bölgede barış ve güvenliği korumak için ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor.”

Fort Austin ve Fort Rosalie gemileri, dünyanın dört bir yanındaki İngiliz Donanma personelinin hayati operasyonları yürütmek için ihtiyaç duydukları yiyecek, mühimmat ve patlayıcılara kavuşmasında yardımcı oldu.

FORT AUSTIN VE FORT ROSALIE

Kardeş gemilerin aynı zamanda iki uçuş güvertesi de var. Bu da denizde geleneksel ikmalin yanı sıra malzemeleri boşaltmak için helikopterleri de kullanabilecekleri anlamına geliyor. Savunma Sanayist’in haberine göre, Gemiler, İngiliz Donanması’na 1978 ve 1979 yıllarında hizmet vermeye başladılar. Her iki gemi de bu yıl 31 Mart’ta hizmetten çıkarıldı. Gemilerin toplam deplasmanı 23.890 ton civarında ve uzunlukları ise 185 metre. Fort Austin ve Fort Rosalie gemileri, yakıt ikmalinden ziyade yiyecek, mühimmat ve patlayıcı tedariki gerçekleştiriyordu.

Mısır Donanması’nda envanterinde ise halihazırda Amerika, Güney Kore, Almanya, İtalya ve Fransa üretimi gemiler yer alıyor. Bu ülkelerin arasında İngiltere’nin de eklenmesiyle birlikte Mısır Donanması’nın tıpkı hava kuvvetleri gibi çok fazla çeşide sahip olduğu söylenebilir.

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