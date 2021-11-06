İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu

Daha önce 210 kez hüküm giymiş olan Jason Watson (43) ile suç ortağı Adrian Awty 3 Eylül'de serbest kalmalarının ardından yeniden suça karıştı.



The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çok benzeyen Watson ve suç ortağı çaldığı 1280 pound nakitle yakalandıktan sonra tutuklandı.



Sosyal medya kullanıcıları, Watson'un Boris Johnson'a olan benzerliğine dikkat çetki.