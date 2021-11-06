Daha önce 210 kez hüküm giymiş olan Jason Watson (43) ile suç ortağı Adrian Awty 3 Eylül'de serbest kalmalarının ardından yeniden suça karıştı.
The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çok benzeyen Watson ve suç ortağı çaldığı 1280 pound nakitle yakalandıktan sonra tutuklandı.
Sosyal medya kullanıcıları, Watson'un Boris Johnson'a olan benzerliğine dikkat çetki.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a benzerliğiyle dikkat çeken bir hırsızlık suçlusu, sosyal medyada gündem oldu.
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:45
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Daha önce 210 kez hüküm giymiş olan Jason Watson (43) ile suç ortağı Adrian Awty 3 Eylül'de serbest kalmalarının ardından yeniden suça karıştı.