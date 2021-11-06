Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
Vahşice öldürüldü!
Vahşice öldürüldü!
Lefkoşa sapığı!
Lefkoşa sapığı!
banner107

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'a benzerliğiyle dikkat çeken bir hırsızlık suçlusu, sosyal medyada gündem oldu.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:45
104 Okunma
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a benzeyen hırsız viral oldu
banner108

Daha önce 210 kez hüküm giymiş olan Jason Watson (43) ile suç ortağı Adrian Awty 3 Eylül'de serbest kalmalarının ardından yeniden suça karıştı.

The Sun'da yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a çok benzeyen Watson ve suç ortağı çaldığı 1280 pound nakitle yakalandıktan sonra tutuklandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Watson'un Boris Johnson'a olan benzerliğine dikkat çetki.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı
Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı
Vali, törende kendini kırbaçlattı: Devlete şans getirsin
Vali, törende kendini kırbaçlattı: Devlete şans getirsin
Teksas'taki Müzik Festivalinde İzdiham
Teksas'taki Müzik Festivalinde İzdiham
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim