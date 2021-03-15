İngiltere Başbakanı Johnson: AstraZeneca aşısı güvenli

Johson, konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na (MHRA) atıfla, "Dünyanın en sıkı ve tecrübeli düzenleyicilerinden birine sahibiz. Onlar, (AstraZeneca) aşılama programının devam etmemesi için hiçbir neden göremiyorlar." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı, aşı kampanyası hakkında "son derece emin" olduklarını söyleyerek kampanyanın ülke çapında hızla ilerleyişini görmenin "mükemmel" olduğunu ifade etti.

Boris Johson, AstraZeneca aşısının güvenli olduğuna dair güvence verip veremeyeceği sorusunu, "Evet, verebilirim." şeklinde yanıtladı.

Kan pıhtılaşması gibi olası yan etkiler sebebiyle İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Hollanda aşınının kullanımını durdurmuştu.