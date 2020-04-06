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İngiltere Başbakanı Johnson geceyi hastanede geçirdi

Dün, akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün de hastanede kalacağı bildirildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 11:03
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İngiltere Başbakanı Johnson geceyi hastanede geçirdi

27 Mart tarihinde koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Johnson, dün akşam bazı kontrollerin yapılması amacıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan İskan Bakanı Robert Jenrick, Johnson'ın, geceyi hastanede geçirdiğini, bugün de bir dizi teste tabi tutulacağını belirtti.

Jenrick, Başbakanın görevinin başında olduğunu ve gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını da ifade etti.

İngiltere'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 934'e, toplam vaka sayısının ise 47 bin 806'ya ulaştığı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonİngiltereKoronavirüsCovid-19CoronavirüsKarantina
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