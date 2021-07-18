Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

İngiltere Başbakanı ve Maliye Bakanı karantinaya alınıyor

banner102

İngiltere Başbakanı ile Maliye Bakanı, Covid-19 olan Sağlık Bakanı'yla temaslı oldukları için karantinaya girecek…

18 Temmuz 2021 Pazar 18:48
0 Okunma
İngiltere Başbakanı ve Maliye Bakanı karantinaya alınıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek.

Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson ve Sunak'ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları bir pilot programa katılacakları belirtilmişti.

Muhalefet partileri, "Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural" olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Gelen tepkilerin ardından bu pilot uygulamadan vazgeçildi.

İngiltere'de dün 54 bin 674 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere BaşbakanıBoris Johnson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak hava balonunun pilotu düştü, dehşete kapılan yolcular sürüklendi
Sıcak hava balonunun pilotu düştü, dehşete kapılan yolcular sürüklendi
Kanada'da yüksek sıcaklıklardan dolayı ölü sayısı 808'e çıktı
Kanada'da yüksek sıcaklıklardan dolayı ölü sayısı 808'e çıktı
California'da yangın nedeniyle tahliyeler başladı
California'da yangın nedeniyle tahliyeler başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim