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İngiltere Brexit anlaşmasını ihlal etme planını bugün oylayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan Brexit anlaşmasının bazı kısımlarını ihlal ederek uluslararası hukuku çiğneme planı bugün parlamentoda oylanacak.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:51
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İngiltere Brexit anlaşmasını ihlal etme planını bugün oylayacak

AB Johnson'un söz konusu tasarıyı Eylül ayı sonuna kadar iptal etmesini talep etmişti. Değerlendirmenin ardından parlamenterler tasarının bir sonraki aşamaya geçip geçmemesi gerektiğine karar vermek için oylama yapacaklar. Bu oylama sonraya kalabilir.

İngiltere'nin Brexit sonrası geçiş döneminin sonunda AB ile bağlarını koparmasına dört aydan daha kısa bir süre kalırken Johnson'ın uluslararası hukuku açıkça çiğneme kararı Brexit'i yeniden krize sürükledi.

AB anlaşmasız Brexit hazırlıklarını hızlandırırken İngiltere, Brüksel'in Eylül ayı sonuna kadar tasarının ana kısımlarını iptal etme ültimatomunu reddetti.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 80 sandalye çoğunluğa sahip olan Johnson, kendi partisinin üyelerinden bazılarının giderek artan itirazıyla da karşı karşıya kalıyor. Eski başbakanlar John Major, Tony Blair, Gordon Brown ve Theresa May planı eleştirdiler.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereBrexit
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