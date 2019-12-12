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İngiltere bugün sandık başında

İngiltere, kördüğüme dönen Brexit sürecinden çıkış için bugün sandık başında olacak.

12 Aralık 2019 Perşembe 10:29
İngiltere bugün sandık başında

Çözülemeyen Brexit krizinden çıkmak isteyen İngilizler bugün sandığa gidiyor.

Normalde 2022 yılında yapılması gereken seçim, krizin çözülememesi nedeniyle 3 yıl erken gerçekleşiyor.

4 yıl içinde 3'üncü kez sandığa giden ülkede 46 milyon seçmen bulunuyor.

Ülkedeki son genel seçimde katılım oranı yüzde 70'te kalmıştı.

Başbakan Johnson önde görünüyor

Seçimde 326 sandalye kazanan parti hükümeti kuracak.

Partilerden biri çoğunluğa ulaşamazsa, en fazla sandalye kazanan koalisyon hükümeti kurabilecek.

Anketlere göre, AB'den ayrılma yanlısı Başbakan Boris Johnson önde.

İktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 43, İşçi Partisi ise yüzde 33 oy oranına sahip.

Kaynak: TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
İngiltereHaberKıbrısSandık
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