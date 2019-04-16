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İngiltere'de 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde şiir yarışması düzenleniyor

16 Nisan 2019 Salı 11:08
İngiltere'de 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde şiir yarışması düzenleniyor
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu iş birliğiyleTC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği katkılarıyla, şiir yarışması düzenleniyor.

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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre katılımcılar şiir yarışmasına 19 Mayıs’ın 100. yılı temalı, İngilizce ve Türkçe şiirlerle katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin şiirlerini 10 Mayıs Cuma gününe kadar [email protected] adresine e-mail olarak göndermesi gerekiyor.

Katılım için tek şartın Britanya’da yaşamak olduğu ve herkesin katılabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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