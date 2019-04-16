İngiltere'de 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünde şiir yarışması düzenleniyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu iş birliğiyleTC Londra Eğitim Müşavirliği ve KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşeliği katkılarıyla, şiir yarışması düzenleniyor.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin şiirlerini 10 Mayıs Cuma gününe kadar [email protected] adresine e-mail olarak göndermesi gerekiyor.
Katılım için tek şartın Britanya’da yaşamak olduğu ve herkesin katılabileceği belirtildi.