İngiltere'de 3’üncü kez karantina uygulanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...