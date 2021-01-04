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İngiltere'de 3’üncü kez karantina uygulanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.

04 Ocak 2021 Pazartesi 22:18
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İngiltere'de 3’üncü kez karantina uygulanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa sesleniş konuşmasında, COVID-19 nedeniyle artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez karantina uygulanacağını duyurdu.

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