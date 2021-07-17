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İngiltere'de 54 bin 674 yeni vaka

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İngiltere'de corona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 674 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 386 bin 340'a yükseldi. Ülkede vaka sayısı 2 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:23
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İngiltere'de 54 bin 674 yeni vaka

İngiltere'de corona virüs salgınında günlük vaka sayısı 2 gündür 50 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 54 bin 674 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 386 bin 340'a ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 41 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 683'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 46 milyon 227 bin 101 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 35 milyon 732 bin 297 kişiye ise aşının her iki dozunun uygulandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığının son verilerine göre İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 87.8'inin aşılandığı, yüzde 67.8'inin ise iki doz aşı alarak tamamen aşılandığı aktarıldı.

35 milyon kişiye ücretsiz grip aşısı yapılacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı, Eylül ayından itibaren ülke tarihindeki en büyük grip aşısı programının başlatılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, 2 yaşından itibaren okula giden tüm çocuklara, hamile kadınlara, savunmasız kişilere ve 50 yaş üzerindeki 35 milyondan fazla kişiye ücretsiz grip aşısı yapılacağını belirtti.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE), Covid-19 tespit edildikten sonra gribe yakalanan kişilerin hayatını kaybetmesi riskinin 2 kat daha fazla olduğunu belirterek, grip aşılarının Covid-19'un risklerine karşı alınması gereken bir önlem olduğunu savundu.

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İngiltere
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