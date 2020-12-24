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İngiltere'de 617 bin kişi COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 616 bin 913 kişiye ulaştı.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:06
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İngiltere'de 617 bin kişi COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

İngiltere'de, 500 aşılama merkezinde, bakımevlerinde kalanlara, sağlık çalışanlarına ve 80 yaşın üzerindekilere aşının yapılmaya devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) aşının taşınmasıyla ilgili sorunları çözerek, 16 Aralık'ta bakımevlerinde de aşıyı yapmaya başladığı kaydedildi.

Pfizer/BioNTech aşısından 40 milyon doz sipariş edildi

Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği COVID-19 aşısıyla ilgili değerlendirmelerin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulunca devam ettiği vurgulanan açıklamada, İngiltere'nin Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği COVID-19 aşısından 40 milyon doz sipariş ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Matt Hancock, NHS'nin öncelikli gruplara aşıyı ulaştırmak için aşı merkezi sayısını artırdığını ve 8-20 Aralık arasında 616 bin 913 kişiye aşının ilk dozunun yapıldığını aktardı.

Ülkede, son 24 saatte 39 bin 36 COVID-19 vakası tespit edildi

Öte yandan COVID-19'un iki türünün tespit edildiği ülkede, son 24 saate 39 bin 36 yeni vakaya rastlanırken, toplam vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587'ye ulaştı.

Son 24 saatte 574 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 69 bin 625 oldu.

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