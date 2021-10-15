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İngiltere'de akılalmaz olay!

İngiltere'de 43 bin kişinin koronavirüs testinin yanlış sonuç verdiği laboratuvarda testler askıya alındı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu durumun "bir laboratuvara özgü olay" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

15 Ekim 2021 Cuma 13:55
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İngiltere'de akılalmaz olay!
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip uygulamasına göre Wolverhampton'daki Immensa Sağlık Kliniği'nde 8 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan koronavirüs testlerinde 43 bin kişinin sonuçları yanlış verildi. Bu tarihlerde 400 bin koronavirüs testinin yapıldığı özel laboratuvardaki 43 bin testin yanlış sonuçlandığının fark edilmesinin ardından laboratuvarda yapılan koronavirüs testleri askıya alındı. Immensa laboratuvarına gitmek üzere olan numuneler ülkedeki başka laboratuvarlara yönlendirildi. Daha önce 20 dakikada sonuçlanan ve daha uygun fiyatlı olan yanal akış (LFD) testlerinde pozitif sonuç aldıktan sonra PCR testinden negatif sonuç alan kişilerin raporları hakkında da soruşturma başlatıldı.

"BİR LABORATUVARA ÖZGÜ OLAY"

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yaptığı açıklamada, yanlış sonuçların çoğunun güneybatı İngiltere’de olduğunu kaydetti. UKHSA, yanal akış veya PCR testlerinde "teknik bir sorun" olmadığını, diğer laboratuvarların "normal çalıştığını" ve bu durumun "bir laboratuvara özgü olay" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

"HERHANGİ BİR HATA KANITI BULUNMADI"

UKHSA'nın Halk Sağlığı Direktörü Dr. Will Welfare, "Son zamanlarda yüksek sayıda yanal akış (LFD) testinin pozitif sonuçlanmasından sonra PCR testlerinin negatif sonuçlandığını gördük" dedi. Welfare, yanal akış veya PCR test kitlerinde herhangi bir hata kanıtı bulunmadığını ve halkın her iki testi de şu anda hizmet sağlayan laboratuvarlarda güvenle kullanabileceklerini belirtti. Welfare, "Pozitif bir yanal akış testi alırsanız, koronavirüs olduğunuzu doğrulamak için bir PCR testi yaptırmanız önemlidir. Koronavirüs semptomlarınız varsa kendinizi izole edin ve bir PCR testi yapın" ifadelerini kullandı.

Immensa Sağlık Kliniği Başkanı Andrea Riposati ise, "Bu konuda UKHSA ile tam bir işbirliği içerisindeyiz. Kalite bizim için her şeyden önemlidir" dedi. Riposati, "Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki ekiplerle yakın işbirliği içinde çalışarak NHS Test ve Takip programı için 2,5 milyondan fazla numuneyi gururla analiz ettik. Bu konunun veya başka herhangi bir şeyin Birleşik Krallık'ın bu salgında yaptığı harika çalışmayı lekelemesini istemiyoruz” açıklamasını yaptı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) test ve takip programına göre, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan kişilerle temas eden kişilerin de koronavirüs testi yaptırmaları ve test sonuçları pozitif ise kendilerini izole etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
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