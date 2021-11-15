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İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı

İngiltere'de hastaların, hastanelerde yer olmadığı için ambulanslarda beklerken ya öldüğü ya da sağlık durumlarının daha da kötüleştiği belirtildi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 16:06
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İngiltere'de ambulanstaki hastaların hastane önünde beklerken öldüğü ortaya çıktı
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Guardian gazetesinde yayımlanan Ambulans Yöneticileri Derneğinin (AACE) raporunda "sıradan bir gün" olarak nitelendirilen 4 Ocak'ta hastaların bir saatten fazla hastane önünde bekletildiği belirtilerek o günün verilerinden yola çıkılarak tüm yıl için hesaplama yapıldığı kaydedildi.

Durumu kötü olan hastaların tedavi için hastanelere kabulü öncesinde ambulanslarda uzun süre beklemek zorunda kaldıklarında daha da kötüleşmelerinin neredeyse kaçınılmaz olduğu vurgulanan raporda, yılda 160 bin hastanın bu durumdan etkilediği ve bunlardan yaklaşık 12 bininin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği ifade edildi.

Raporda, ambulanslarda mahsur kaldıkları için yılda kaç hastanın öldüğüne ilişkin sayı verilmese de "Bazı hastaların acil servisler dışında beklerken veya beklemenin ardından acil servise kabul edildikten kısa süre sonra ne yazık ki öldüğünü biliyoruz. Bazı kişiler ise bir ambulansın kendilerini almasını beklerken öldü." ifadesine yer verildi.

"Bu kahredici bir rapor"

Muhalefetteki İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, hastaların sağlığına verilen "şaşırtıcı" boyuttaki hasarın, ambulans hizmetlerinin karşı karşıya olduğu krizin yol açtığı riskleri gösterdiğini belirtti.

İşçi Partisinden gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, "Bu kahredici bir rapor. Hastaların durumlarındaki kötüleşme veya ciddi oranda kötüleşmenin boyutu bir skandal." ifadesini kullandı.

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