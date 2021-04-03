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İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 7 kişi öldü

İngiltere’de 7 kişi AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybetti.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:47
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İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan 7 kişi öldü

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), İngiltere’de 7 kişinin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen corona virüs aşısını olduktan sonra oluşan kan pıhtısından hayatını kaybettiğini doğruladı. Toplamda, 21 Mart'a kadar aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldü.

MHRA’ın İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere’de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 tarihleri aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

AŞININ FAYDALARI RİSKTEN AĞIR BASIYOR

MHRA’dan yetkililer, 7 ölümün ‘titizlikle’ araştırıldığını ve bu durumun sadece bir tesadüf mü yoksa aşının gerçek bir yan etkisi mi olduğu konusunun henüz net olmadığını belirtti. Diğer yandan MHRA, aşının faydalarının riskten daha ağır bastığını vurguladı. Mart ayının başında, Norveç ve diğer birçok Avrupa ülkesi, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili vaka raporlarının ardından AstraZeneca aşılarının uygulanmasını askıya aldığını veya durdurduğunu açıklamıştı.

EMA VE DSÖ’DAN “GÜVENLİ” AÇIKLAMASI

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtti.

NTV

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