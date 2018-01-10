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İngiltere'de azınlıklar, orduya katılmaları için teşvik ediyor

İngiliz ordusu, muhtemel askerlere yönelik hazırladığı yeni video görüntüleriyle ülkedeki azınlıklar ile farklı öz geçmişlere sahip bireylerin orduya katılmasını teşvik ediyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 22:05
İngiltere'de azınlıklar, orduya katılmaları için teşvik ediyor
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Videolarda, askerlerin de ağlamasının normal olduğu, eşcinsel ya da dini bütün bireylerin de orduda hizmet edebileceği belirtiliyor.

Ortalama bir dakikalık görüntülerde, "Eşcinselsem orduda olabilir miyim?", "Ya ordudayken duygusallaşırsam?", "Ordudayken inancıma önem verebilecek miyim?", "Orduda dinlenecek miyim? (İstihbarat bakımından)", "Orduya katılmak için süper kahraman olmak zorunda mıyım?" soruları animasyon anlatımlarla cevaplandırılıyor.

Ordunun bir aile olduğunun ifade edildiği görüntülerde, Müslüman bir bireyin bazı durumlarda namaz kılmasına izin verilmeyeceği ancak ordu içinde tatbikatlarda bile ibadetini gerçekleştirebileceği aktarılıyor.

Orduya katılmayı teşvik eden yaklaşık 2 milyon sterlinlik program kapsamında hazırlanan içeriklerin radyo, televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla paylaşılacağı öğrenildi.

Askerliğin zorunlu olmadığı İngiltere'de orduya katılımı sağlamak için bu tür teşvik edici programlar yapılıyor.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 22:14
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