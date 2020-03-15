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İngiltere'de Başbakan Johnson'a corona virüs eleştirisi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson corona virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmayacağını açıklamıştı.

15 Mart 2020 Pazar 11:59
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İngiltere'de Başbakan Johnson'a corona virüs eleştirisi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson corona virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmayacağını açıklamıştı.

Johnson'ın bu açıklamasının üzerinden saatler gece İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı ikiye katlanarak 21'e yükseldi.

Vaka sayısı da 824'ten bin 140'a çıktı.

Geri adım atan Johnson corona virüsle ilgili tedbirlerin artırılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Boris JohnsonİngiltereCoronavirüsKoronavirüs
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..YORUM 2020-03-15 12:50:38

Darısı başımıza.

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Consera 2020-03-15 13:01:21

https://www.gundemkibris.com/kibris/falyali-biz-otelimizde-gunler-oncesinden-tedbirlerimizi-aldik-h291504.html bu habere neden yorum yapamıyoruz ? Siz mi korkuyorsunuz, bizi mi koruyorsunuz ? :) Ben iyi bir şey yazacaktım halbuki, Halil Falyalı bu devletin hastanesinde, üniversitesinde olmayan teknolojiyi (termal ısı ölçeri) otellerine, casinolarına taktırdı. Bu adamda mı otelini kapatsın şimdi ? Adalet mi bu :)

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