İngiltere'de Başbakan Johnson'a corona virüs eleştirisi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson corona virüs nedeniyle olağanüstü önlemler alınmayacağını açıklamıştı.
Johnson'ın bu açıklamasının üzerinden saatler gece İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı ikiye katlanarak 21'e yükseldi.
Vaka sayısı da 824'ten bin 140'a çıktı.
Geri adım atan Johnson corona virüsle ilgili tedbirlerin artırılacağını söyledi.
Darısı başımıza.
https://www.gundemkibris.com/kibris/falyali-biz-otelimizde-gunler-oncesinden-tedbirlerimizi-aldik-h291504.html bu habere neden yorum yapamıyoruz ? Siz mi korkuyorsunuz, bizi mi koruyorsunuz ? :) Ben iyi bir şey yazacaktım halbuki, Halil Falyalı bu devletin hastanesinde, üniversitesinde olmayan teknolojiyi (termal ısı ölçeri) otellerine, casinolarına taktırdı. Bu adamda mı otelini kapatsın şimdi ? Adalet mi bu :)