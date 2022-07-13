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İngiltere'de başbakanlık yarışında ilk tur sonuçları

İngiltere’de ilk tur sonuçları belli oldu.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:58
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İngiltere'de başbakanlık yarışında ilk tur sonuçları
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İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 88, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 50, Galler ve İngiltere Başsavcısı Suella Braverman 32, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch 40 ve milletvekili Tom Tugenhadt 37 oy aldığını, 30 oy barajını geçemeyen milletvekili Jeremy Hunt'ın 18, yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise 25 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

Son Güncelleme: 13.07.2022 21:02
Anahtar Kelimeler:
İngiltereMuhafazakar Parti
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