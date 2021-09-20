Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu

İngiltere'de 'bebek kıtlığı' alarmı

İngiltere'de düşünce kuruluşu, ülkenin uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açabilecek "bebek kıtlığı" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:29
248 Okunma
İngiltere'de 'bebek kıtlığı' alarmı

Sosyal Piyasa Vakfının (SMF) çalışmasına göre, İngiltere ve Galler'deki doğum oranı, 1964'te kadın başına düşen çocuk sayısının ortalama 2,93 olduğu zirveye ulaştı.

Ancak geçen yıl, bu sayı 1,58'e düşerek, nüfus oranını sabit tutmak için gereken 2,1'in altında kaldı. Hatta oran, İskoçya'da 1,29'a kadar geriledi.

Bu durumun ileride çalışma çağındaki yetişkin sıkıntısına yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, "Şu anda her 10 çalışandan yaklaşık 3'ü 65 yaş üstünde. Ancak gelecek 10 yılda bu oran 3,5'e yükselecek ve 2060'larda da sayı 4'e çıkacak." ifadesi kullanıldı.

Üretim kapasitesine etkisinden korkuluyor

İngilizlerin dörtte birinin 2050 yılına kadar 65 yaşın üzerinde olacağı tahminine yer verilen raporda, "Çalışan nüfusun daha düşük ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan kesimin daha yüksek olduğu bu kombinasyon, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde açıkça olumsuz bir etki yapacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

"Bebek kıtlığının" uzun vadeli ekonomik durgunluğa yol açacağı uyarısında bulunulan raporda, doğumların artırılması için Fransa gibi bazı ülkelerde ebeveynlere doğrudan teşvik ödemesi yapıldığına dikkat çekildi.

Son Güncelleme: 20.09.2021 15:31
Anahtar Kelimeler:
İngiltereBebek Kıtlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya, 252 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yok oluşla aynı koşullara sahip
Dünya, 252 milyon yıl önce yaşanan kitlesel yok oluşla aynı koşullara sahip
Yatak odasında piton buldular
Yatak odasında piton buldular
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 ölü, 6 yaralı
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: 8 ölü, 6 yaralı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim