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İngiltere'de bir günde koronavirüsten 1449 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 arttı. Aşılananların sayısı 9 milyon 646 bini geçti.

02 Şubat 2021 Salı 19:20
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İngiltere'de bir günde koronavirüsten 1449 kişi yaşamını yitirdi

İngiltere Sağlık Bakanlığı günlük yeni tip koronavirüs (COVID-19) verilerini paylaştı.

Son 24 saatte 16 bin 840 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı.

Avrupa'da en fazla ölüm İngiltere'de

Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.

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