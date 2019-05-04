İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı

İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda yeni belediye meclisi üyeliği elde etti.

Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde Muhafazakar Parti 1335 belediye meclisi üyeliğini ve 49 belediyeyi kaybetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 86 belediye meclisi üyeliği ile 6 belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin kazançlı partileri olarak öne çıktı.

Oy sayımının tamamlandığı seçimde Liberal Demokrat Parti 750, Yeşil Parti 194 yeni belediye meclisi üyeliği kazandı. Liberaller seçimde 12 yeni belediyeyi de ele geçirdi.

Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ise seçimde 145 belediye meclisi üyeliğini kaybetti.

Kısmi yerel seçim sonuçlarından genel seçime yönelik yapılan projeksiyona göre Muhafazakar Parti de İşçi Partisi de oyların yüzde 28’ini alırken, Liberallerin oy oranı yüzde 19’a çıktı.

Ülkede 2017 yılında yağılan erken genel seçimde Muhafazakarlar yüzde 42,4, İşçi Partisi yüzde 40, Liberaller de yüzde 7,4 oy oranına ulaşmıştı.

Kuzey İrlanda'da da 11 belediyede gidilen seçimlerde ise dengeler çok değişmedi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) 2 belediye meclisi üyeliğini, ayrılıkçı parti Sinn Fein de seçimde sadece 1 belediye meclisi üyeliğini yitirdi.

İki parti, Kuzey İrlanda'da güç paylaşımına dayalı özerk yönetimin ortakları olarak 2017 yılına kadar ülkeyi yönetmişti. 2017'de bozulan ortaklığın ardından ülkede özerk yönetim hala kurulamadı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, kısmi yerel seçim için dün sandık başına gitmiş, oylar bu sabah sayılmaya başlamıştı.

Siyasi gözlemcilere göre, yerel seçimde seçmenler, İngiliz siyasetinin iki ana partisine İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki performansları nedeniyle sırtlarını dönerken, Brexit konusunda net olarak karşı tutum alan Liberaller ile Yeşiller’e yöneldi.

İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmaları, Brexit'in geleneksel siyasi partilere duyulan bağlılığı zayıflattığını ortaya koyuyor.

Araştırmalara göre, seçmenler Brexit konusunda kutuplaşmış bulunuyor.

Brexit krizi bağlamında İngiltere'de geçen aylarda Brexit Partisi ile AB yanlısı Değişim İngiltere partileri de kuruldu.

BREXİT KRİZİ

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Ancak İngiliz parlamentosundaki dengelere göre, Brexit anlaşmasına onay alınması ihtimali zayıf görülüyor. İngiltere'nin bu durumda 23 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılması güçlü bir ihtimal sayılıyor.

Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında Brexit sürecine parlamentoda bir anlaşma ile çözüm getirmeye dönük görüşmeler yapılıyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 oy oranı ile AB’den ayrılma kararı almıştı.