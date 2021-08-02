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İngiltere'de çalışacak eleman bulunamıyor

İngiltere'de başta hizmet ve lojistik olmak üzere çoğu sektörde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer, bu sorunun alarm verici seviyelere geldiğini belirtiyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:52
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İngiltere'de çalışacak eleman bulunamıyor

Küresel çapta şirketler, pandeminin ardından artan talebi karşılayacak çalışan bulmakta zorlanıyor.

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin haberine göre pandeminin yanı sıra Brexit'in yaralarını sarmaya çalışan İngiltere'de ise hemen hemen tüm sektörlerde kalifiye eleman bulma sıkıntısı giderek büyüyor. AB vatandaşlarının ağırlıklı olarak hizmetler sektöründe istihdam edildiği İngiltere'de özellikle konaklama, yeme-içme ve lojistik sektörlerinde sorun daha da büyük.

İş ilanları arama motoru Adzuna'ya göre, İngiltere'de mart sonu- haziran ortası dönemde iş ilanları yüzde 45 oranında artış gösterdi. İstihdam Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Tony Wilson, iş açıklarının doldurulması için hemen harekete geçilmemesi durumunda önümüzdeki sene ülkede işgücü kıtlığı, yüksek enflasyon ve uzun dönemli işsizlikle karşı karşıya kalınacağını belirtiyor.

İngiltere'de çalıştıracak eleman bulamadığı için kapalı olan çok sayıda dükkan var. Taşımacılık alanındaysa ülkede 100 bin ağır vasıta şoförü açığı olduğu tahmin ediliyor, 25 binin Brexit sonrası ülkelerine dönmek durumunda kalması sorunun daha da büyümesine neden oldu.

Tüm sektörlerde çalışan sıkıntısı yaşandığını dile getiren Staff Assist UK İş Geliştirme Direktörü Franco Aiello, en fazla etkilenen sektörlerin nakliye ile lojistik olduğunu, özellikle kamyon şoförü istihdamı noktasında büyük sıkıntı olduğunu, işçi açığının alarm verici seviyelere ulaştığının altını çizdi.

İngiliz işletmelerin Brexit ve kısa çalışma ödeneğinin etkisiyle kalifiye işgücüne ulaşmakta zorlandığını bildiren Aiello, çalışanların tam istihdam paketi tercih eder hale geldiğini ve piyasanın çalışanların yönlendirdiği bir pazar haline geldiğini belirtti. 

Ülkede çalışan açığı sorununun nedenlerinden biri de kısa çalışma ödeneği. Pandemi başlangıcından beri hükümetten maaş desteği alan hizmet sektörü çalışanları, sektöre dönme noktasında isteksiz.

upReach CEO'su John Craven, pandemi döneminde uygulanan karantinaların ekonomik aktiviteyi, emek talebi ve istihdamı dramatik ölçüde düşürdüğünü, kısa çalışma ödeneğinin kısmen bu durumu telafi etse de istenmeyen sonuçlar doğurduğunu vurguladı. 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların eylül sonuna kadar işgücüne dönmeyi düşünmediklerini kaydeden Craven'e göre, ekonomi toparlandıkça işletmeler için çalışan bulmak zorlaşıyor. Kalifiye olmayan işgücü gerektiren alanlarda açık olduğuna dikkat çeken Craven, konaklama sektöründe çalışanlara yüzde 20'ye kadar prim verilmeye başlandığını aktardı.

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İngiltere
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