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İngiltere'de cami cemaatine çekiçli saldırı

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:01
İngiltere'de cami cemaatine çekiçli saldırı
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İngiltere’de bir cami cemaatine çekiçle saldırmaya çalışan şüpheliyi, cemaat üyeleri yakalayıp polise teslim etti.

Saldırı girişimi, İngilterenin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii’nde meydana geldi.

Yerel saat ile 04:30 civarı, elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

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İngilterede cami cemaatine çekiçli saldırı

Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı belirtilerek saldırganın ağır yaralama girişimi şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgili olmadığını ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.

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