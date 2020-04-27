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İngiltere'de can kaybı 21 bin 92'ye çıktı

İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 20:51
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İngiltere'de can kaybı 21 bin 92'ye çıktı

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 732'den 21 bin 92'ye, vaka sayısı da 4 bin 310 artarak 157 bin 149'a çıktı.

Gün içinde 37 bin 24 test yapılırken, toplam test sayısı 719 bin 910 oldu.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada sırasıyla 449, 823, 759, 616, 684, 813 ve 413 olarak kayıtlara geçti.

Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

83 sağlık ve 16 bakımevi çalışanı öldü

Bu arada Bakan Hancock, COVID-19 nedeniyle 83 sağlık ve 16 bakımevi çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi. "Sevilen birinin hayatının yerini hiçbir şey tutamaz." diyen Hancock, bu kişilerin ailelerine 60 bin sterlin ödeneceğini açıkladı.

Hastanelerdeki bazı servislerin yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını da duyuran Hancock, bu adımın kanser tedavisi ve akıl sağlığı destek üniteleriyle başlayacağını ifade etti.

Can kaybı sayılarında artış bekleniyor

Öte yandan, basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Profesör Chris Whitty , hastanedeki ölümlerin sayısının son 2 günde az olduğunu ancak hafta sonları ölümlerin rapor edilmesinde gecikmeler yaşandığını, dolayısıyla can kaybında yarından itibaren küçük bir artış beklediğini söyledi.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyleşmesi bir ay süren Johnson, bugün göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19
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