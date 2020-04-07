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İngiltere'de can kaybı 5 bin 655'e yükseldi

İngiltere'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 655'e yükseldi.

07 Nisan 2020 Salı 17:43
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İngiltere'de can kaybı 5 bin 655'e yükseldi

İngiltere'de son 24 saatte 758 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 5 bin 655'e yükseldi. 

Hayatını kaybedenlerden 29'unun sağlık sorunu olmadığı, ölümlerin 23 ile 99 yaş aralığında olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüsCovid-19
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