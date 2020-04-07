İngiltere'de can kaybı 5 bin 655'e yükseldi

İngiltere'de son 24 saatte 758 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 5 bin 655'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerden 29'unun sağlık sorunu olmadığı, ölümlerin 23 ile 99 yaş aralığında olduğu belirtildi.