İngiltere'de çöpçatanlık uygulamalarına 'aşı rozeti' geliyor

İngiltere'de hükümet, vatandaşları aşı olmaları konusunda teşvik etmenin yollarını ararken, flört uygulamalarından 'aşı rozeti' hamlesi geldi.

İngiliz The Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tinder, Hinge, Match ve Bumble gibi uygulamalarda kullanıcıların Kovid-19 aşısı olup olmadığı görülebilecek.

Uygulamaya göre, aşı olmuş kullanıcıların profilinde 'aşı rozeti' bulunacak. Bu rozet sayesinde birbirleriyle eşleşen insanların 'güvenli bir randevu' geçirmesinin sağlanması ve aynı zamanda bu kişilerin aşıya teşvik edilmesi de planlanıyor. Ancak süreç sağlık otoritelerinin resmi bir onayı olmadan işleyecek. Yani aşı rozeti bulunan kullanıcıların Kovid-19 aşısı olduğunu uygulamalar doğrulayamayacak.

'Rahat hissetmelerini kolaylaştıracak'

Bu uygulamalardan Bumble'ın Avrupa sorumlusu Naomi Walkland, "Kovid-19, Bumble'daki her üç kişiden ikisi için randevu öncesinde akıllarda soru işareti olarak yer alıyor. Bu nedenle insanların bir randevuda rahat ve güvende hissetmesini kolaylaştırmak önemli bir adım olacaktır" dedi.

Aşı Bakanı Nadhim Zahawi ise “Ülke genelinde aşılama oranını artırmak için flört uygulamalarıyla ortaklık kurmamızdan ötürü çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Hükümetle flört siteleri arasında koronavirüs aşısının teşviki için iş birliği yapılacağı iddiası ilk olarak mayıs ayında ortaya atılmış, 21 Mayıs'ta bir hükümet yetkilisi, "Aşılamada genç yaşlara indikçe Tinder gibi uygulamalar aşı olmanın önemini vurgulamak için iyi bir yol olacak. Bu ayrıca, insanların aradıkları aşkı daha hızlı bulmalarını sağlar. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan, aşılama kampanyasının tüm hızıyla devam ettiği İngiltere'de, bugün itibarıyla 67.3 milyon dozluk aşılama yapıldı.