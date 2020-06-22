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İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye çıktı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 42 bin 647'ye yükseldi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:07
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İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye çıktı

İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 647'ye çıktı.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 42 bin 647'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 958 artarak 305 bin 289'a ulaştı.

Son 24 saatte 139 bin 659 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 29 bin 757 oldu.

İngiltere'de günlük ölü sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs
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