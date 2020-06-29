İngiltere'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı da 815 artarak 311 bin 965'e yükseldi.

Son 24 saatte 93 bin 881 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 290 bin 215 oldu.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında, 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, bar, otel, kuaför, sinema, ibadet yerleri, müze, kütüphane ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.