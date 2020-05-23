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İngiltere'de Covid-19 kaynaklı bir günde 282 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle İngiltere'de son 24 saatte 282 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede toplam can kaybı 36 bin 675'e çıktı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:54
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İngiltere'de Covid-19 kaynaklı bir günde 282 ölüm

İngiltere'de Covid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısında artış devam ediyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın günlük basın toplantısında açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 yüzünden 282 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 36 bin 675 oldu.

Vaka sayısı 2 bin 959 artarak 257 bin 154'e çıktı.

Bir günde yapılan test sayısı 116 bin 585 olurken toplam test sayısı 3 milyon 348 bin 507'ye ulaştı.

Johnson'ın danışmanına istifa çağrısı

Muhalefet partileri, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettiği ortaya çıkan Başbakan Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in istifa etmesi veya görevden alınması için çağrıda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cummings'in davranışının yasal çerçeve içinde kaldığı ve makul olduğu söyledi.

Mart ayı sonunda Covid-19 semptomları göstermeye başlayan Cummings'in, sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken ailesiyle Londra’yı terk ettiği ve yüzlerce kilometre ötedeki ebeveynlerinin yanında kaldığı ortaya çıkmıştı.

İngiltere'de hükümetçe getirilen kurallar kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının geçen hafta sona eren ilk aşamasında belirti gösteren kişilerin en az 7 gün evden çıkmaması, genel olarak halkın da hasta olmasalar bile şehirler arası seyahat yapmaları ve hane halkı üyesi olmayan aile bireyleriyle kalmaları yasaklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereCovid-19Koronavirüs
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