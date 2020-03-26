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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.

26 Mart 2020 Perşembe 22:54
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İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.

İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.

Para cezası ilk seferde 60 sterlin (465 TL) olacak; ancak ilk 14 günde ödenirse yüzde 50 indirim oranında indirim yapılacak.

Kuralları ikinci kez ihlal edenlerin para cezası ise 120 sterline çıkacak ve her ihlalde ceza katlanacak.

Para cezasını ödemeyenler hakkında dava açılacak, kuralları ihlal etmeyi sürdürenler ise gözaltına alınacak.

GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk başlarda toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Pazartesi alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına veya hane halkıyla spor, tıbbi ihtiyaç ve evde çalışılması mümkün olmayan durumlarda işe gidilmesi için sokağa çıkmaya izin verileceği bildirilmiş

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19
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