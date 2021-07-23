İngiltere'de dikkat çeken araştırma...

İngiltere'de aşılamanın ilk döneminde, 12 haftalık bir ara uygulanıyordu. Tavsiye ise 3 haftalık bir ara uygulanması yönündeydi. Aşıdan sorumlu bakan yardımcısı Nadhim Zahawi, Bağışıklık ve Aşılama Ortak Komisyonu'nun tavsiyesi ile iki aşı arasını 8 haftaya indirdiklerini hatırlattı ve bu araştırmanın kararlarını desteklediğini söyledi.

Araştırma, farklı aralıklarda birinci ve ikinci aşılarını olan 503 sağlık çalışanı üzerinde yapıldı. Bu grubun, Alfa virüsün İngiltere'de yaygın olduğu 2020 sonu, 2021 başında aşılandığı da açıklandı. Değerlendirmeye alınan sağlık çalışanları ikinci aşıyı olduktan 1 ay sonra kanlarındaki antikor değerleri ölçüldü.

Elde edilen bulgular şöyle sıralandı:

Kısa ya da uzun aralık verilse dahi, BioNTech aşısı güçlü bir koruyuculuk sağlıyor.

Üç haftalık aralıkla yapılan aşı, 10 hafta aralıkla yapılanla kıyaslandığında, daha az nötralize edici antikor ortaya çıkarıyor.

Antikor seviyeleri ilk aşı sonrası düşse de T hücresi adı verilen farklı tür bağışıklık hücresi yüksek kalmaya devam ediyor.

"SEKİZ HAFTALIK SÜRE EN İYİSİ"

Araştırmayı yapan ekibin iki liderinden biri olan Oxford Üniversitesi'nden Profesör Susanna Duanchie, iki doz aşının daha iyi olduğunu söyledi ve "Sekiz haftalık ara en iyisi" dedi.

Newcastle Üniversitesi'nden Doktor Rebecca Payne de, araştırmanın, iki aşı ile koronavirüse karşı en güçlü korumanın sağlandığını gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de aşılama ile ilgili veriler, tek dozun dahi, hastaneye yatış verilerini düşürdüğünü gösteriyor.

TÜRKİYE'DE İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜRE 3 HAFTA

Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerin görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,aşılama programında güncelleme yaptıklarını açıklamıştı. Koca'nın açıkladığı yeni düzenlemeye göre Sinovac aşısını olanlar 2'nci doz aşılarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2'nci doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra yaptırabilecek.