İngiltere'de dünya basınının dikkatini çeken bir ölüm gerçekleşti.

İngiltere vatandaşı William Shakespeare, 8 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısını olan ikinci kişi olarak küresel ölçekte medyanın gündemine oturmuştu.

Shakespeare'in 81 yaşındaki Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olarak tarihe geçen 81 yaşındaki William Shakespeare, kısa bir hastalık sürecinin ardından aşı yaptırdığı hastanede hayatını kaybetti.