İngiltere'de en sıcak gün!

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40.2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, yerel saatle 11:50’de Londra Heathrow'da 40.2C'lik sıcaklığın ölçüldüğünü söyledi.

Dünya Meteoroloji Örgütü ise Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerde artış beklediğini duyurdu.

Örgüt, “Gelecekte iklim değişikliğine bağlı olarak, çok daha fazla sıcak hava dalgası görmeyi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Met Office, bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.