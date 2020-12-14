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İngiltere'de 'evsiz' ölüm sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere ve Galler'de sokakta yaşamını yitiren 'evsiz' sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 778 evsiz 2019'da sokakta hayatını kaybetti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:10
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İngiltere'de 'evsiz' ölüm sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2019'da İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsizlerin sayısı, yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok gerçekleştiği şehirlere ilişkin bilgilerin yer aldığı rapor yayımladı.

Raporda, 778 evsizin 2019'da sokakta hayatını kaybettiği ve bunun ONS'nin evsizlerin ölüm sayılarına ilişkin verileri yayımlamaya başladığı 2013'ten bu yana görülen en yüksek ölüm sayısı olduğu kaydedildi.

Son 7 yılda yaklaşık 4 bin 200 ölüm

Son 7 yılda yaklaşık 4 bin 200 evsizin sokakta hayatını kaybettiği belirtilen raporda, bu sayının 2018'de 726, 2017'de 600, 2016'da 560 ve 2015'te 520 olduğu açıklandı.

Erkeklerin ortalama yaşam süresi 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama yaşam süresi 45,9, evsiz kadınların ise 43,4 olarak belirlendi.

En fazla ölüm Londra'da

Raporda, başkent Londra'nın en çok evsiz ölümünün görüldüğü şehir olduğu, ölümlerin yüzde 11'nin intihar, yüzde 38'nin ise uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçekleştiği ve ölenlerin yüzde 88'inin erkek olduğu belirtildi.

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