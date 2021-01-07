Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
19'u yerel 25 pozitif vaka
Kapat

İngiltere'de günlük can kaybı 2 gündür binin üzerinde

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 162 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 78 bin 508’e yükseldi. Ülkede son 2 gündür 21 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük can kayıpları yaşanıyor.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:20
713 Okunma
İngiltere'de günlük can kaybı 2 gündür binin üzerinde

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 162 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 78 bin 508’e yükseldi.

Ülkede son 2 gündür 21 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük can kayıpları yaşanıyor.

İngiltere'de korona virüs salgınında can kayıpları Nisan ayı seviyesine döndü.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 bin 618 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 889 bin 419’a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 78 bin 508’e yükseldi. İngiltere'de son 2 gündür yüksek günlük can kaybı binin üzerinde seyrediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Facebook Trump'ın hesabını süresiz engelledi
Facebook Trump'ın hesabını süresiz engelledi
Arjantin'de gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Arjantin'de gece sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim