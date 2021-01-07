İngiltere'de günlük can kaybı 2 gündür binin üzerinde

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 162 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 78 bin 508’e yükseldi.

Ülkede son 2 gündür 21 Nisan’dan bu yana en yüksek günlük can kayıpları yaşanıyor.

İngiltere'de korona virüs salgınında can kayıpları Nisan ayı seviyesine döndü.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 52 bin 618 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 889 bin 419’a ulaştığı belirtildi.

Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde bin 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 78 bin 508’e yükseldi. İngiltere'de son 2 gündür yüksek günlük can kaybı binin üzerinde seyrediyor.