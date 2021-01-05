İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 60 bin 916 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 479'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.



İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 60 bini aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 60 bin 916 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 774 bin 479'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 830 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 76 bin 305'e yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, 7 gündür günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde seyrediyordu.



İngiltere’de 3’ncü ulusal karantina başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, hızla artan vaka ve can kayıpları nedeniyle İngiltere'de 3'üncü kez ulusal karantina uygulanacağını duyurmuştu. İngiltere'deki ulusal karantina gereğince, ülkedeki tüm mağazalar, restoranlar, spor salonları, eğlence merkezleri ve okullar kapatıldı. İngiltere'de egzersiz ve mecburi ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmak yasaklandı. Ulusal karantina süresince insanların mümkün olduğunca evden çalışacak.