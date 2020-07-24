İngiltere'de hükümete sosyal medya düzenleme çağrısı

İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi hükümete sosyal medya düzenlemeleri konusunda sonbahara kadar vaat ettiği yasal düzenlemenin taslağını yayınlama çağrısı yaptı.

Komite sosyal medyayı düzenleyen bir yasa olmadığı için koronavirüs salgınında zararlı ve yanıltıcı bilgilerin internet ortamında "çok tehlikeli bir şekilde" yayıldığını belirtti.

Komite Başkanı Julian Knight teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını kendilerinin belirlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Knight, “Sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil" ifadelerini kullandı.

Komite 2019’da yayınladığı raporda yasal düzenlemeye geçirilmesi çağrısı yapmıştı. Aynı raporda, teknoloji şirketlerinin yasal olarak yükümlülük altına alınması ve düzenleyici bir kurumun oluşturulması da önerildi.

Konuyla ilgili yasal düzenleme halen parlamentoda görüşülüyor. Düzenlemenin yasalaşması için üç ya da dört yıllık bir süreç öngörülse de hükümet yasanın “mümkün olan en kısa sürede" hayata geçirileceğini açıklamıştı.