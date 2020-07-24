Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Cüzdan hırsızı yakayı ele verdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi
Yasa dışı yollarla Güney'e geçeceklerdi

İngiltere'de hükümete sosyal medya düzenleme çağrısı

İngiliz Parlamentosu komitesi sosyal medya düzenlemesi için hükümete adımlarını hızlandırma çağrısında bulundu ve sonbahara kadar vaat edilen yasal düzenlemenin yapılmasını talep etti.

24 Temmuz 2020 Cuma 11:37
799 Okunma
İngiltere'de hükümete sosyal medya düzenleme çağrısı

İngiltere Parlamentosu'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi hükümete sosyal medya düzenlemeleri konusunda sonbahara kadar vaat ettiği yasal düzenlemenin taslağını yayınlama çağrısı yaptı.

Komite sosyal medyayı düzenleyen bir yasa olmadığı için koronavirüs salgınında zararlı ve yanıltıcı bilgilerin internet ortamında "çok tehlikeli bir şekilde" yayıldığını belirtti.

Komite Başkanı Julian Knight  teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını kendilerinin belirlemelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Knight, “Sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil" ifadelerini kullandı.

Komite 2019’da yayınladığı raporda yasal düzenlemeye geçirilmesi çağrısı yapmıştı. Aynı raporda, teknoloji şirketlerinin yasal olarak yükümlülük altına alınması ve düzenleyici bir kurumun oluşturulması da önerildi.

Konuyla ilgili yasal düzenleme halen parlamentoda görüşülüyor. Düzenlemenin yasalaşması için üç ya da dört yıllık bir süreç öngörülse de hükümet yasanın “mümkün olan en kısa sürede" hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da bir günde COVID-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
İran'da bir günde COVID-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
COVID-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
COVID-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
COVID-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
COVID-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim