İngiltere'de ikinci oylama yapıldı

Oylamada Rishi Sunak 101 milletvekilinden destek alırken, sadece 27 milletvekilinin oy verdiği Suella Braverman yarıştan elendi.

Penny Mordaunt 83 oyla ikinci olurken, Dışişleri Bakanı Liz Truss 64 oyda kaldı.

Tom Tugendhat 32 oyl alırken, Kami Badenoch 49 milletvekilinden destek aldı.

Dünkü birinci oylamada da eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 88 oyla ilk sırada yer almıştı.

Sunak'ı 67 oyla Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt, 50 oyla Dışişleri Bakanı Liz Truss, 40 oyla Kemi Badenoch, 37 oyla Tom Tugendhat, 32 oyla Suella Braverman izledi.

30'dan az oy alan Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ve eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt elenmiş, Hunt, Sunak'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ve liderlik yarışından çekilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da Sunak'a destek verdiklerini açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunun sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi.

Vergileri azaltmakta kararlı olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Liz Truss ise halkın modern ve birlikte hareket eden bir Muhazafakar Parti istediğini söyledi.

En az oy alanın eleceği turlar sonrası son iki aday 21 Temmuz Perşembe gününe kadar belirlenecek.

Ardından yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, iki isimden birinin parti lideri ve başbakan seçilmesi için oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.

Başbakan Boris Johnson, liderlik yarışında hiçbir adayı desteklemeyeceğini açıklamıştı.

7 Temmuz'da istifasını açıklayan ve partisinin yeni lideri seçilene dek başbakanlık görevini sürdüreceğini duyuran Johnson, kabinesindeki bakanları kendisinin yanında olmaları için ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söylemişti.