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İngiltere'de ilk kez evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi

İngiltere'de ilk kez, evde bakılan bir kedide koronavirüsün (COVID-19) tespit edildiği bildirildi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:43
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İngiltere'de ilk kez evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi

İngiltere Veterinerlik Ofisinden yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da İngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansında bir evcil kediye yapılan COVID-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Kedinin, ülkede COVID-19'un tespit edildiği ilk hayvan olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Kediye COVID-19'un nasıl bulaştığının tespitine yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss, İngiltere'de nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını belirterek, evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt olmadığına dikkati çekti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle ise hayvanlara virüsün insanlardan bulaşmış olabileceğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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