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İngiltere'de katil martı paniği!

Covid salgınında sokaktaki insan sayısının azalması martıları yeni besin kaynaklarına yöneltti. İngiltere’nin başkenti Londra'da güvercinlere saldırıp yiyen martıların sayısında artış var.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:47
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İngiltere'de katil martı paniği!
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’nin başkenti Londra’da geçtiğimiz iki yıl boyunca ilan edilen corona virüs karantinaları nedeniyle, martıların yiyecek kaynakları azaldı. Durum böyle olunca martılar, diğer kuşları ve fareleri avlamaya başladı. 

Londralılar, martıların güvercin sürülerini takip ederek, onları yemeye başlamadan önce kafalarını gagaladığını söyledi. Katil martıların, ayrıca kuşlarla yetinmediği ve fare gibi kemirgenleri de yediği belirtildi. 

Londra'nın kuzeyindeki Lisson Grove'da bir kanalın kenarında bir martının bir güvercini yerken görüldüğü bir video da sosyal medyada paylaşıldı. Aç martı avının gövdesini gagalarken, güvercin çaresizce kanatlarını çırparak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü. 

FARELERİ BİLE YİYORLAR

Olayın gerçekleştiği yere yakın bir yerde yaşayan bir adam The Mirror’a verdiği demeçte, "Onlara katil martılar diyoruz. Güvercinlerin arasına giriyorlar ve en zayıf olanları seçip canlı canlı yiyorlar. Çok korkunç bir durum. Fareleri yediklerini bile gördüm" diye konuştu.

Diğer taraftan, 2020 ve 2021'deki corona virüs karantinaları sırasında, İtalya’nın başkenti Roma'daki martıların da benzer davranışlar sergilediği görülmüştü.

Sokaklarda insan olmaması nedeniyle  yiyecek artıkları bulamayan martılar fareleri, güvercinleri ve diğer küçük kuşları avlamaya başladı.

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