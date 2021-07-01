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İngiltere'de kıştan önce üçüncü doz koronavirüs aşısı yapılması planlanıyor

İngiltere'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en savunmasız gruptaki milyonlarca kişiye, hastalığa karşı koruma süresini artırmak için eylülden itibaren üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılması planlanıyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 08:50
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İngiltere'de kıştan önce üçüncü doz koronavirüs aşısı yapılması planlanıyor

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), kış gelmeden önce Kovid-19'a karşı halihazırda iki doz aşıyla sağlanan koruma süresinin uzatılması için 30 milyondan fazla İngilizin güçlendirici üçüncü doz aşıyı alması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, JCVI'nin hükümete güçlendirici aşının uygulanması konusunda tavsiyede bulunduğunu belirterek, "İlk Kovid-19 aşı programımız bu ülkede özgürlüğü geri getiriyor ve güçlendirici programımız bu özgürlüğü koruyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kış aylarında insanların hastalığa karşı korunmasını sağlamak için bu programı hızla sunabileceklerinden emin olmak amacıyla İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile çalıştıklarını söyleyen Javid, planın, kısıtlamaların tamamen hafifletilmesi gereken kış aylarında virüsü uzak tutmak için tasarlandığını söyledi.

Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), kış gelmeden önce Kovid-19'a karşı halihazırda iki doz aşıyla sağlanan koruma süresinin uzatılması için 30 milyondan fazla İngilizin güçlendirici üçüncü doz aşıyı alması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, JCVI'nin hükümete güçlendirici aşının uygulanması konusunda tavsiyede bulunduğunu belirterek, "İlk Kovid-19 aşı programımız bu ülkede özgürlüğü geri getiriyor ve güçlendirici programımız bu özgürlüğü koruyacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kış aylarında insanların hastalığa karşı korunmasını sağlamak için bu programı hızla sunabileceklerinden emin olmak amacıyla İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ile çalıştıklarını söyleyen Javid, planın, kısıtlamaların tamamen hafifletilmesi gereken kış aylarında virüsü uzak tutmak için tasarlandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüseKovid19
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