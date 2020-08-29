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İngiltere'de korkutan koronavirüs senaryosu: 85 bin kişi ölebilir

İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) tarafından hazırlanan bir rapora göre, ülkede bu kış görülecek ikinci dalga 85 bin kişinin ölümüne yol açabilir.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:32
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İngiltere'de korkutan koronavirüs senaryosu: 85 bin kişi ölebilir

The Sun gazetesinin haberine göre İngiltere Acil Durum Bilim Danışmanlığı (SAGE) tarafından hazırlanan ve basına sızdıran raporda korkutucu sonuçlar ortaya çıktı.

BBC Newsnight tarafından görülen rapor, İngiltere ve Galler'de COVID-19'dan 81 bin, İskoçya'da 2 bin 600 ve Kuzey İrlanda'da bin 900 ölüm olabileceğini iddia ediyor.

Raporda dile getirilen kilit noktalar arasında, SAGE'nin açık kalacağını söylediği okulların yeniden açılması var.

Bununla birlikte, hükümetin izleme, tecrit ve karantina önlemlerinin, virüsün evlerin dışına yayılmasını durdurmada ancak yüzde 40 etkili olacağını belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
SAGEİngiltereKoronavirüs
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