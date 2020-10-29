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İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma sonuçlarına göre ülkede günde 100 bin kişi Covid-19'a yakalanıyor. Rakamlar İngiltere'de corona virüs vakalarının her dokuz günde ikiye katlandığına işaret ediyor.

29 Ekim 2020 Perşembe 11:47
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İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor

İngiltere'deki Imperial College London ülkedeki corona virüs salgınına ilişkin yeni araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 2
Ülkede yapılan en geniş çaplı çalışmalardan biri olan araştırma kapsamında 16-25 Ekim tarihleri arasında 85 binden fazla insana Covid-19 testi uygulandı.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 3
Sonuçlara göre ülkede her gün 100 bine yakın kişi Covid-19'a yakalanıyor.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 4
Corona virüsün bulaşma katsayısının da artış gösterdiği tespit edildi. Araştırmadan öne çıkan bulgulardan biri İngiltere'de her dokuz günde Covid-19'a yakalanan insan sayısının iki katına çıkması oldu.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 5
Ülkenin başkenti ve en kalabalık bölgesi Londra'da R katsayısının 2.86'ya ulaştığı tespit edildi. Yani Covid-19'a yakalanan her 100 kişi virüsü 286 kişiye bulaştırıyor.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 6
React-1 adı verilen çalışmada ülkedeki her yaş grubunda riskin arttığına işaret edildi.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 7
Nüfusa göre pozitiflik oranı 78'de bire düşmüş durumda. Yorkshire ve Humber bölgelerinde ise bu oran 37'de bir. Ayrıca 55-64 yaş aralığındaki vaka sayısı 65 yaş üstü grubunun iki katı
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 8
Bir diğer salgın bulgusu ise gençler arasında corona virüs vakaları hızla yayılmaya devam ediyor.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 9
Araştırmanın yürütücülerinden Profesöry Steven Riley, "Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Büyüme oranı çok hızlı. Öyle ya da böyle bunun yılbaşından önce değişmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 10
Avrupa'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İngiltere geliyor.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 11
Worldometer'ın derlediği bilgilere göre dün İngiltere'de 24 bin 701 yeni vaka tespit edilirken, 310 kişi de corona virüs nedeniyle öldü.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 12
İngiltere'de toplam vaka sayısı 942 bine yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 45 bin 675 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 13
İngiltere Başbakanı Boris Johnson nisan ayında corona virüse yakalanmıştı.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 14
İngiltere'de vaka sayıları salgının zirve yaptığı mayıs ayının beş katına çıktı.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 15
Ülkede günlük ölümler ise haziran ayının başından beri ilk kez 300'ün üzerini gördü.
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 16
İngiltere'de korkutan tablo: Vakalar 9 günde ikiye katlanıyor - 17
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