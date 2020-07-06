İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.